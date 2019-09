Stable après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5590 PTS/ 5630 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief dans l'attente de la décision de la Fed en matière de politique monétaire, le CAC40 a évolué sans réelle tendance et clôturé en timide hausse de 0.09% à 5620 points. La Réserve Fédérale a comme attendu réduit son taux directeur d'un quart de point de base, afin de fournir une assurance contre les risques actuels (faiblesse de la croissance mondiale et tensions commerciales) malgré des perspectives économiques américaines qui restent pour le moment favorables. Cette annonce, une nouvelle fois critiquée par D. Trump, a été accueillie sans réelle enthousiasme mais les propos de J. Powell, indiquant que la Fed était prête à mener une politique plus agressive en cas de besoin, ont rassuré. Le Dow Jones a finalement terminé en légère hausse de 0.13% à 27147 points, le S&P500 a gagné 0.03% à 3007 points et le Nasdaq100 a clôturé parfaitement stable. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.Graphiquement, comme évoqué dernièrement, le marché parisien consolide dans la zone des 5590/5670 points et seule la sortie de ce range permettra de renouer avec une dynamique affirmée. En intraday, le seuil des 5630/5635 points fera toujours office de pivot.

