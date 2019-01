Stable avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4880 PTS



Carrefour s'est très nettement distinguée après ses trimestriels (+6.9%).



Les indices américains, qui avaient ouvert en territoire positif dans le sillage de quelques bonnes publications d'entreprises (IBM +8.5%), sont revenus à l'équilibre à la cloche parisienne, avant de reprendre leur marche en avant en deuxième partie de séance. Le Dow Jones a gagné 0.7% à 24576 points, le S&P500 s'est adjugé 0.22% à 2639 points et le Nasdaq100 0.18%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note stable, dans l'attente de



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation, oscillant depuis quelques séances au sein du range 4820/4880 points. Il faudra suivre de près la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre. Sous les 4820 points, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 4800/4780 points. Après avoir redressé la barre tout au long de la séance, les gains se sont très vite évaporés en Europe avec la retombée initiale de Wall-Street et le CAC40 a finalement clôturé en baisse de 0.15% à 4840 points (plus bas à 4820 et plus haut à 4875 points).Carrefour s'est très nettement distinguée après ses trimestriels (+6.9%).Les indices américains, qui avaient ouvert en territoire positif dans le sillage de quelques bonnes publications d'entreprises (IBM +8.5%), sont revenus à l'équilibre à la cloche parisienne, avant de reprendre leur marche en avant en deuxième partie de séance. Le Dow Jones a gagné 0.7% à 24576 points, le S&P500 s'est adjugé 0.22% à 2639 points et le Nasdaq100 0.18%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note stable, dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux et de la conférence de presse de Mario Draghi qui suivra à 14h30.En données horaires, le CAC40 demeure en phase de consolidation, oscillant depuis quelques séances au sein du range 4820/4880 points. Il faudra suivre de près la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre. Sous les 4820 points, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements qui pourraient rapidement ramener l'indice vers les 4800/4780 points.

