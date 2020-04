Stable avant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4600 PTS/ 4740 PTS

Profitant de la clôture positive de Wall-Street et des espoirs d'un remède contre le Covid-19, la bourse de Paris a ouvert en territoire positif ce matin, ralliant les 4719 points dans les premiers échanges. L'indice CAC40 revient désormais à l'équilibre dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux à 13h45 et de la conférence de presse de Christine Lagarde qui suivra à 14h30.



Du côté des statistiques, le PIB français recule de 5.8%, les ventes au détail allemandes de 5.6%. Pour la zone euro, le PIB est ressorti à -3.8%, l'indice CPI à +0.4% et le taux de chômage recule à 7.4%.

Cet après-midi, seront dévoilés à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les dépenses et revenus des ménages, puis à 15h45, l'indice PMI de Chicago (consensus 38).



En données horaires, pas de changement, la dynamique est positive au-dessus des 4600 points. Comme évoqué ce matin, il faudra suivre de près la réaction de l'indice dans la zone des 4740 points, frôlée ce matin. Son dépassement ouvrirait la voie aux 4845 points puis 4925 points.

En cas d'échec, on pourra au contraire s'attendre à quelques prises de bénéfices, avec les 4600 points en ligne de mire.

