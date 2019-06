Stable avant la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5475 PTS

Objectif de cours : 5541 PTS



D. Trump a également entretenu l’appétit pour le risque en deuxième partie de séance, évoquant une « bonne » conversation avec son homologue chinois Xi Jinping ainsi qu’une longue rencontre à venir à l’occasion du sommet du G20 au Japon.

La séance s’est avérée rectiligne et unidirectionnelle et l’indice CAC40 a engrangé 2.2% à 5509 points.



Les indices américains ont suivi le même chemin, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux. Le Dow Jones a gagné 1.35% à 26466 points, le S&P500 s'est adjugé 0.97% à 2918 points et le Nasdaq100 1.45%.



Aujourd’hui, le marché parisien est attendu à proximité de l'équilibre.



En données horaires, la tendance demeure clairement positive au-dessus des 5430 points voire au-dessus des 5475 points en intraday. Les 5541 points sont désormais en ligne de mire, borne haute d’un gap laissé ouvert le 6 mai dernier.



