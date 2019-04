Stable dans les premiers échanges Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5375 PTS/ 5443 PTS





Les indices américains ont également terminé en nette hausse, avec le secteur bancaire, les valeurs industrielles et les technologiques. Le Dow Jones a engrangé 1.27% à 26258 points, le S&P500 a gagné 1.16% à 2867 points et le Nasdaq100 1.35%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sur une note hésitante, alors que les députés britanniques ont voté hier contre les quatre options alternatives à l'accord de Brexit.



Graphiquement, l'indice parisien reste en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 5376 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 5376/5415 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone ouvrirait la voie aux 5443/5450 points. A contrario, sous les 5376 points, on pourra s'attendre au comblement du gap laissé ouvert hier.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PERNOD RICARD 160.75 1.42% STMICROELECTRONICS 13.89 1.17% ARCELORMITTAL 19.278 0.94% PUBLICIS GROUPE 46.41 0.87% ACCOR 36.76 0.71% CARREFOUR 16.705 -0.39% PEUGEOT 22.56 -0.40% MICHELIN 108.7 -0.55% CAPGEMINI 109 -0.77% ATOS 86.64 -1.57% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.