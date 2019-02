Stable en attendant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4955 PTS/ 5016 PTS





Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0.06% à 25000 points, le S&P500 a gagné 0.86% à 2704 points et le Nasdaq100 s'est envolé de 1.45%. Au sein des valeurs, on retrouve notamment Facebook (+10.8%), General Electric (+11.6%) ou Dowdupont (-9.2%) et Microsoft (-1.8%).



Aujourd'hui, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 devrait ouvrir autour de l'équilibre.



Graphiquement, la tendance reste haussière au-dessus des 4955 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 4930/4910 points comme premiers objectifs baissiers.



