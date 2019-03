Stable pour les quatre sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5310 PTS/ 5360 PTS



Les élus britanniques ont rejeté l'éventualité d'un Brexit sans accord et se sont prononcés en faveur d'un report jusqu'au 30 juin, en cas d'adoption d'un traité de divorce d'ici mercredi prochain. Ce report devra être validé par les 27 autres dirigeants des pays membres de l'Union européenne.



Concernant les négociations commerciales, l'échéance est repoussée à avril, Trump ayant indiqué qu'il faudra probablement attendre 3 ou 4 semaines pour savoir si un accord commercial peut être conclu avec la Chine. Malgré ces incertitudes, les indices américains ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a gagné 0.03% à 25710 points, le S&P500 a perdu 0.09% à 2808 points et le Nasdaq100 0.19%.



Aujourd'hui pour cette séance des 4 sorcières, le CAC40 devrait ouvrir à l'équilibre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.