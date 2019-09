Steven Mnuchin rassure, préouverture positive Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5620 PTS/ 5655 PTS

Les craintes concernant l'évolution des négociations commerciales, après l'annulation de la visite d'une délégation chinoise, ont pesé sur le moral des intervenants hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a clôturé en baisse de 1.05% à 5630 points. L'indice parisien avait inscrit un nouveau record annuel vendredi dernier à 5690 points, dans le sillage des récentes annonces accommodantes des banques centrales.Le marché a également été pénalisé par des indices PMI nettement sous les attentes en zone euro, ravivant les craintes de ralentissement économique. L'indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 45.6 en zone euro (consensus 47.6) et l’indice Flash PMI services à 52 alors que le marché attendait 53.1. Ces mêmes indices ont en revanche rassuré outre-Atlantique, ressortant respectivement à 51 et 50.9 contre 50.3 et 50.7 le mois dernier, ce qui a permis à Wall-Street de terminer à l'équilibre.Le Dow Jones s'est adjugé 0.06% à 26950 points alors que le S&P500 et le Nasdaq100 ont perdu 0.01% et 0.06%. Ce matin, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.3% après des informations indiquant que les négociations entre la Chine et les Etats-Unis reprendront dans 15 jours. Graphiquement, le marché parisien amorce un mouvement de consolidation après ses records de vendredi dernier. Seul l'enfoncement des 5620 points militerait pour des dégagements de plus forte ampleur en direction des 5590 points puis 5560/5535 points.

