Sur ses plus bas de fin mars Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 29/05/2019 | 11:42

Opinion : Négative sous les 5252 PTS

Objectif de cours : 5211 PTS



D. Trump a notamment indiqué qu'il n'était pas encore prêt à conclure un accord avec la Chine, tablant néanmoins toujours sur un compromis à terme.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.82% à 5216 points, revenant ainsi sur ses plus bas de fin mars. Les contrats futures américains présagent quant à eux d'une baisse de 0.7%.



Du côté des statistiques, seul l'indice manufacturier de Richmond sera publié à 16h.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données horaires, sous les 5252 points, plus haut du jour. Ce dernier revient tester la zone de soutien des 5210 points, plus bas de fin mars. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 5180/5170 points puis 5140 points. Les places européennes s'enfoncent dans le rouge depuis l'ouverture, dans le sillage de Wall-Street et des craintes concernant le ralentissement économique mondial avec la persistance des tensions commerciales.D. Trump a notamment indiqué qu'il n'était pas encore prêt à conclure un accord avec la Chine, tablant néanmoins toujours sur un compromis à terme.A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.82% à 5216 points, revenant ainsi sur ses plus bas de fin mars. Les contrats futures américains présagent quant à eux d'une baisse de 0.7%.Du côté des statistiques, seul l'indice manufacturier de Richmond sera publié à 16h.Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique baissière en données horaires, sous les 5252 points, plus haut du jour. Ce dernier revient tester la zone de soutien des 5210 points, plus bas de fin mars. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 5180/5170 points puis 5140 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 56.85 0.62% BOUYGUES 31.5 0.16% VIVENDI 23.65 0.08% MICHELIN 103.15 -3.51% KERING 461.1 -3.79% ARCELORMITTAL 13.536 -4.16% VALEO 25.56 -4.23% BNP PARIBAS 41.325 -6.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.