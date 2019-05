Sur ses plus hauts de l'année Envoyer par e-mail :

C'est toujours Airbus qui reste en tête du palmarès, avec +46%, suivi par LVHM et Dassault Systèmes, au coude à coude avec +36%. Dans le rouge, on retrouve seulement Orange et EssilorLuxottica qui cèdent 2%.



L'indice phare de la Bourse de Paris vient d'inscrire un nouveau record annuel, au delà des 5600 points, dans le sillage de Wall-Street et des publications de sociétés globalement qualitatives. Le CAC40 enregistre ainsi une performance de plus de 17% depuis le 1er janvier, l'appétit pour le risque demeurant intact, avec le soutien inconditionnel des banques centrales et la perspective d'un prochain accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis.C'est toujours Airbus qui reste en tête du palmarès, avec +46%, suivi par LVHM et Dassault Systèmes, au coude à coude avec +36%. Dans le rouge, on retrouve seulement Orange et EssilorLuxottica qui cèdent 2%.Graphiquement, en données journalières, la tendance demeure clairement positive, avec une trajectoire quasi rectiligne, comme l'atteste l'orientation des moyennes mobiles. L'indice pourrait prochainement aller chercher les 5640 points, plus hauts de l'année dernière et seule un retour sous les 5425 points constituerait une première fragilisation graphique à court terme. Il faudrait alors s'attendre à une consolidation de plus fort ampleur en direction des 5300/5260 points.

