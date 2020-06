Sur ses plus hauts hebdomadaires Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/06/2020 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4909 PTS/ 5117 PTS

Après avoir brièvement salué les annonces de la BCE, laquelle a prolongé son programme de soutien jusqu'à juin 2021 et porté ses achats d'actifs (PEPP) à 1350 milliards d'euros, la bourse de Paris a finalement terminé en légère baisse de 0.21% à 5011 points hier. Les indices américains ont quant à eux marqué une pause dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain. Le Dow Jones a clôturé en timide hausse de 0.05% à 26281 points. Le Nasdaq100 a perdu 0.77% à 9629 points, après avoir inscrit un nouveau record historique en séance (9741.97 points). Quant au S&P500, il a cédé 0.34% à 3112 points.



Les marchés devraient toutefois reprendre leur marche en avant aujourd'hui, le contrat Future CAC40 s'inscrivant en hausse de 0.1%. Les opérateurs devraient focaliser leur attention sur les données concernant l'emploi aux Etats-Unis à 14h30. Le taux de chômage est attendu à 19.4%, avec 7750K destructions d'emplois et un salaire horaire en hausse de 1%.



Graphiquement, le CAC40 devrait de nouveau tester ce matin la zone des 5050 points. Le débordement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5117 points, borne haute d'un gap laissé ouvert le 9 mars dernier. A court terme, la dynamique positive ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 4909 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 73.38 15.20% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 16.954 11.06% AIRBUS SE 79.86 10.95% RENAULT 25.545 8.20% PEUGEOT 15.335 7.99% DANONE 61.98 -1.09% WORLDLINE 70.32 -2.09% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.