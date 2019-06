Tant que les banques centrales sont là, tout va Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5400 PTS

Objectif de cours : 5450 PTS



Le président de la BCE a déclaré que la banque centrale européenne devra encore assouplir sa politique monétaire si l’inflation ne converge par vers son objectif de 2%. Il estime disposer d’une « marge considérable » pour renforcer les rachats d’actifs, indiquant par ailleurs que "de nouvelles baisses des taux d'intérêt et des mesures pour compenser leurs éventuels effets secondaires" faisaient partie de l'arsenal.

Il n’en fallait pas plus pour rassurer, à l’image du CAC40 qui progresse désormais de 1.09% à 5449 points.

Seuls les semi-conducteurs et les banques restent mal orientés, (STM -2.3%, Crédit Agricole -1.3%, Société Générale -0.9%).



Du côté des statistiques, l’indice Zew allemand est ressorti à -20.2 (consensus -3.6). Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des mises en chantier et permis de construire à 14h30.



