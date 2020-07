Tendance non directionnelle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4925 PTS/ 5020 PTS

Les investisseurs montrent peu d'initiatives en ce début de semaine. L’indice CAC40 évolue avec peu de nervosité et cède -0.3% à 4942 points. Numéro un de l’indice parisien par sa pondération, LVMH performe de 0.9% à mi-séance tout comme Air Liquide (+0.8%). L’indécision demeure entre les craintes diverses ( sanitaires, géopolitiques) et la masse des publications des entreprises. Cet après-midi, les investisseurs seront concentrés sur les commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30. Graphiquement peu de changement en données horaires. Les cours ont rebondi sur la ligne des 4925 points. La relance pourrait trouver un premier blocage au contact des 5000 points lieu de passage de la moyenne mobile 20 heures. A la baisse, la cassure des 4925 points ouvrirait la voie aux 4880 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.