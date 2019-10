Tentative de rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5390 PTS/ 5480 PTS

Après la douche froide de mardi et mercredi derniers , suite à un ISM manufacturier en forte baisse, les investisseurs attendaient hier la même statistique pour, cette fois-ci, les services . La déception s'est manifestée dans un premier temps (52.5 contre 55 attendu) mais la stabilité des indices américains a permis au CAC40 de se maintenir dans le vert à 5438 points (+0.30%). Parmi les grands mouvements de la session, notons à la hausse Pernod Ricard (+4.25%), « upgradée » par des analystes ainsi que Bouygues (+1.39%). Pour cette dernière journée de la semaine, les intervenants prendront connaissance du niveau de l’emploi aux Etats-Unis avec le taux de chômage et les créations d’emplois à 14h30. Les premières cotations des futures (0.40%) permettent d'envisager un début de séance positif . Techniquement, en données horaires, les cours reviennent au contact des 5400 points. La pression manifestéee par les moyennes mobiles maintient une tendance court teme nettement vendeuse, même si un rebond tente de se former ce matin. Il faudrait une accélération haussière au-dela des 5538 points pour retrouver un sentiment positif, un scénario difficilement envisagable à ce stade de la configuration.

