Tentative de rebond

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3673 PTS/ 4000 PTS

Malgré la lourdeur intiale de Wall-Street hier, le marché parisien a quelque peu réduit ses pertes et terminé en repli de 5.75% à 3881 points (plus bas à 3632 points). Les indices américains ont quant à eux connue l'une de leur pire séance depuis 1987, dans un contexte d'aversion au risque, à l'image du VIX qui a atteint 82.7. Le Dow Jones a décroché de 12.93% à 20189 points, le S&P500 a cédé 11.98% à 2386 points et le Nasdaq100 12.19%. Les opérateurs tentent désormais de digérer la dégradation des perspectives économiques, mais les actions coordonnées des banques centrales et les gestes forts de la part des gouvernement pour endiguer la propagation du virus restent de nature à rassurer. Ce matin, les contrats futures sont en hausse de 2.4% pour le CAC40.

Graphiquement, la tendance demeure négative sous les 4000 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise technique avec les 4235 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Palmarès CAC 40 CARREFOUR 14.36 11.58% ORANGE 10.46 11.25% RENAULT 15.99 9.90% VINCI 64.08 8.54% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.658 7.84% CAPGEMINI SE 58.28 -6.99% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 53.8 -7.37% SAFRAN 68.9 -7.57% SODEXO 52.08 -7.79% AIRBUS SE 63.04 -8.64%