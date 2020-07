Tentative de rebond à l'ouverture Envoyer par e-mail :

La bourse de paris a lourdement été sanctionnée sur la dernière séance, accusant un repli marqué de 2.10% à 4852 points. Les défaillances proviennent de toute part parmi les membres du CAC40 mais c’est Renault qui signe la plus forte baisse après des publications désastreuses (-9.2%). Autre victime, Danone qui suit la tendance du jour et recule de 5.38%. Lors de cette fin de semaine, les opérateurs pourront se concentrer sur une batterie de chiffres en provenance des Etats-Unis : revenu personnel, consommation des ménages puis PMI de Chicago et enfin l’indice de sentiment de l’Université du Michigan. En attendant, la préouverture annonce un rebond de 0.2%. Graphiquement, en données horaires, les cours sont venus tester la zone des 4800 points qui avait permis une relance le 25 juin dernier. L’ancien support des 4890 points servira maintenant de résistance. Son franchissement ouvrirait la voie à la cible des 4980 points, partie inférieure d’un gap qui fait toujours pression sur la tendance.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.