Tentative de reprise technique

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5710 PTS/ 5785 PTS

L'aversion au risque a brusquement resurgi en ce début de semaine, avec le regain de tensions commerciales et la menace hier d’instaurer 2.4 milliards de dollars de droits de douanes sur les produits français, et plus particulièrement sur les produits de luxe, en réponse à la taxe française sur les services numériques. Le président américain a par ailleur indiqué qu'il pourrait attendre après l'élection présidentielle (novembre 2020) pour parvenir à un accord commercial avec la Chine, laissant entendre que de nouveaux droits de douane pourraient entrer en vigueur dès le 15 décembre, comme prévu initialement.

Après une brève incursion sous les 5700 points, le CAC40 a clôturé en baisse de 1.03% à 5727 points. Les indices américains ont également aligné une nouvelle séance de baisse, le Dow Jones a perdu 1.01% à 27503 points, le S&P500 a cédé 0.66% à 3093 points et le Nasdaq100 0.66%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, la tendance est baissière sous les 5815 points. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'une reprise technique plus durable en direction des 5855 points. En intraday, un biais baissier restera privilégié sous les 5785 points. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

