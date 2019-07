Test de la zone basse du range latéral Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5625 PTS





Les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et de l’enquête de la FED de Philadelphie, puis à 16h des indicateurs économiques avancés.



Graphiquement, en données horaires, le CAC40 teste la partie basse du range latéral mis en place depuis le début du mois de juillet. La clôture « daily » donnera un premier indicateur pour connaître les intentions des opérateurs : accentuer les prises de profits et viser la cible inférieure des 5486 points ou revenir dans le cadre bien défini avec 5625 points comme borne haute, testée à deux reprises sans succès.



