Timide hausse dans les premiers échanges

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5210 PTS/ 5380 PTS



Les technologiques et l'automobile figuraient parmi les plus fortes baisses de l'indice parisien et seul le secteur du luxe s'est distingué (LVMH +1.3%, Kering +1 et Hermès +0.9%).

Le CAC40 a terminé en léger repli de 0.18% à 5260 points.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a gagné 0.06% à 25517 points alors que le S&P500 et le Nasdaq100 ont perdu respectivement 0.08% à 0.12%.



Ce matin, dans le sillage de Tokyo (+2.15%), le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs. Les contrats futures s'inscrivent en hausse de 0.2%.



