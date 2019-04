Toujours aucun vendeur Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5475 PTS/ 5515 PTS





Les investisseurs se concentreront sur les statistiques à partir de 15h15.

Après la production industrielle, l'utilisation des capacités de production et l'indice NAHB dans l'immobilier seront dévoilés. En attendant, les négociations hors session indiquent une petite hausse de 0,15%.



Les actions parisiennes ont majoritairement gagné du terrain au cours de la dernière séance, pour finir avec +0.11% à 5508.73 points, parcours établi sans la moindre volatilité. Parmi les plus fortes hausses, AtoS (+2.99%), Crédit Agricole (+2.18%) et Bouygues (+1.44%) se sont démarqués.

