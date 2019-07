Tous les contrats "juillet" se clôturent à 16h. Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5625 PTS





Aucun événement majeur n'est prévu pour aujourd'hui. La seule publication intéressante dans le calendrier des données portera sur l'indice de confiance des consommateurs (à 16h), mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de juillet.



Graphiquement, la volatilité devrait marquer la fin de séance avec les débouclements des produits dérivés, échéance juillet. Par conséquent, tout peut se produire. Dans tous les cas de figure le maintien du couloir latéral devrait persister. En revanche, toute échappée au-delà des 5625 points ou par le bas, sous 5540 points, en clôture « daily » générerait un mouvement tendanciel plus affirmé.

