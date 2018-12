Trêve pour le conflit commercial sino-américain Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en timide baisse de 0.05% à 5003.92 points vendredi, dans une logique de prudence, le CAC40 devrait débuter la semaine sur les chapeaux de roues. Les opérateurs devraient saluer, entre autres, l'envolée des cours du Brent (+5%) alors que V. Poutine a annoncé durant le G20 que la Russie et l'Arabie Saoudite allaient continuer à s'accorder sur une réduction de la production.Mais l'événement marquant est incontestablement le rapprochement entre la Chine et les Etats-Unis à l'occasion du G20, les deux puissances ayant conclu une trêve de 90 jours pour régler le conflit commercial L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en forte hausse de 2% ce matin.Les indices américains avaient également terminé dans le vert vendredi, sur fond d'optimisme. Le Dow Jones a gagné 0.79% à 25538 points, le S&P500 et le Nasdaq100 se sont adjugés 0.82%.D'un point de vue technique, le CAC40 devrait confirmer son mouvement de reprise, en s'affranchissant dès l'ouverture de la zone des 5035 points. Les principaux objectifs sont désormais fixés à 5100 points puis 5130 points.

