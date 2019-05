Trump a mis sa menace à exécution Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5285 PTS/ 5380 PTS





Aux Etats-Unis, dans l'attente de l'issue des négociations entre Pékin et Washington, les indices ont tenté de limiter leurs pertes initiales. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.54% à 25828 points, le S&P500 a reculé de 0.3% à 2871 points et le Nasdaq100 a perdu 0.46%.



C'est désormais chose faite, les produits chinois importés, jusqu'à présent taxés de 10% (représentant une enveloppe globale de 200 milliards de dollars), voient ce taux porté à 25%. Les tractations devraient néanmoins se poursuivre, les deux parties cherchant à trouver un accord.

Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.7%.



