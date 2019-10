Un biais haussier après la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5735 PTS/ 5800 PTS

Les places européennes ont terminé en ordre dispersé hier, dans un contexte de prudence avant la décision de la Fed sur les taux. Le CAC40 s'est clairement démarqué, avec un nouveau record annuel en clôture (+0.45% à 5765 points), porté par quelques bonnes publications de sociétés (L'Oreal +7.5%, Airbus +3.3%) et le possible rapprochement entre Fiat Chrysler et Peugeot (+4.5).

Les statistiques du jour ont rassuré, avec un PIB américain en hausse de 1.9% contre 1.6% attendu et une enquête ADP qui a fait été de 125K créations d'emplois. Le chiffre du mois dernier a néanmoins été révisé à la baisse, de 135K à 93K. En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont repris une pente ascendante en deuxième partie de séance, après la baisse de 25 points de base des taux directeurs par la Fed. La Réserve fédérale a dressé un tableau plus optimiste de l'environnement économique, les risques liés au conflit commercial et au Brexit, tendant à s'estomper avec la perspective d'accords. Jerome Powell a laissé entendre qu'il n'y aurait pas d'autre baisse de taux dans un avenir proche, en l'absence de dégradation de la conjoncture.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.43% à 27187 points, le S&P500 a gagné 0.33% à 3047 points et le Nasdaq100 0.44%. Ce matin, malgré la contraction de l'activité manufacturière chinoise (PMI à 49.3 contre 49.9 attendu), le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.1%. Graphiquement, la dynamique reste positive au-dessus des 5715 points voire au-dessus des 5735 points en intraday. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 5770 points. Le franchissement de ce niveau devrait ouvrir la voie aux 5800 points.

