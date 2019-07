Un biais légèrement haussier avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5535 PTS/ 5600 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures sont également en hausse de 0.2% et aucune publication macroéconomique n'est au programment aujourd'hui.



Sur le front des valeurs, les minières et les pétrolières tirent l'indice vers le haut, à l'image d'ArcelorMittal (+3.5%) ou encore TechnipFMC (+1%).



Graphiquement, les oscillations horizontales perdurent au sein du range 5535/5325 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 5535/5600 points pour avoir des indications sur la tendance à venir. Dans l'attente de la décision de la BCE jeudi et de la publication de quelques géants américains (Boeing, Texas Instrument, Facebook, Intel...), le CAC40 a débuté la séance sur une note positive, avec un gain actuel de 0.2% à 5563 points.Outre-Atlantique, les contrats futures sont également en hausse de 0.2% et aucune publication macroéconomique n'est au programment aujourd'hui.Sur le front des valeurs, les minières et les pétrolières tirent l'indice vers le haut, à l'image d'ArcelorMittal (+3.5%) ou encore TechnipFMC (+1%).Graphiquement, les oscillations horizontales perdurent au sein du range 5535/5325 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 5535/5600 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

