Un début de séance à l'équilibre

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 4980 PTS

Séance sans relief à la bourse de Paris qui clôture hier sur une note mitigée à 4929 points (-0.22%). Safran termine en tête des performances avec une avancée de 3.9% tout comme Carrefour qui cumule 3.8% de gains. En revanche, une fois n’est pas coutume, c’est STMicroelectronics qui ferme la marche du palmarès, en subissant les assauts des vendeurs (-5.3%). Ce mercredi, les investisseurs demeureront attentifs aux résultats des sociétés mais surveilleront également les stocks de pétrole aux États-Unis et la conférence du FOMC en soirée. A quelques minutes de l’ouverture, les futures se traitent en légère baisse de 0,1%. Graphiquement, peu de changements, la zone des 4920 points a tenu hier en clôture même si une cassure a eu lieu « intraday ». Les 4880 points servent toujours de support inférieur, alors qu’à la hausse, il faudrait une relance dynamique pour revoir le bas du gap récent, à 4980 points.

