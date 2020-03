Un feu de paille

S’adjugeant plus de 2.2% dans les premiers échanges, suite à la forte remontée de Wall-Street vendredi, la bourse de Paris retombe brutalement et ne s’inscrit désormais plus qu’en hausse de 0.12% à 5316 points.

Malgré le rebond des cours pétroliers et les espoirs d’une action coordonnées des banques centrales, la pression vendeuse persiste, notamment sur l’automobile et les banques. Peugeot et Renault figurent parmi les plus fortes baisses (respectivement -3.6% et -2.9%) tandis que Schneider Electric bénéficie d’un relèvement de recommandation (+2.7%).

Du côté de statistiques, les indices PMI officiels manufacturier et services sont ressortis à 35.7 et 29.6 (consensus 45.1 et 51.4), tandis que l'indice PMI manufacturier Caixin est tombé à 40.3 (51.1 précédemment et 46.1 anticipé).

En zone euro, l’indice PMI manufacturier était meilleur que prévu à 49.2 (consensus 49.1).

Aux Etats-Unis, l’indice Final PMI manufacturier sera publié à 15h45 puis l’ISM manufacturier à 16h et les dépenses de construction, anticipées à +0.6%.

Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 0.4%.

En données horaires, le CAC40 a comblé un gap laissé ouvert en fin de semaine à 5421 points, avant de reprendre le chemin de la baisse. Un biais baissier restera privilégié sous ce niveau, avec les récents plus bas en ligne de mire.

L’enfoncement des 5242 points ouvrirait la voie aux 5200/5170 points.