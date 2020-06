Un optimisme sans faille Envoyer par e-mail :

Relégant au second plan les tensions sino-américaines et les statistiques qui confirment l'impact marqué du coronavirus sur l'économie mondiale, les places financières accentuent leur rattrapage ces dernières séances.

Le récent arrêt des mesures de confinement dans de nombreux pays favorise l'appétit pour le risque des opérateurs, lesquels anticipent un redémarrage rapide de l'activité.

La tendance reste également soutenue par le soutien inconditionnel des banques centrales, lesquelles augmentent régulièrement les mesures de soutien, mais aussi par les plans de relance mis en place par les gouvernements.





En données journalières, le CAC40 revient à proximité d'une zone de résistance charnière située vers 4925 points et correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert le 9 mars dernier. La réaction de l'indice dans cette zone devrait être déterminante. Son franchissement libérerait un nouveau potentiel d'appréciation conséquent en direction des 5117 points (borne haute du gap). En cas d'échec, on pourra s'attendre à quelques prises de bénéfices qui pourrait ramener l'indice vers les 4670 points, mouvement qui ne remettrait toutefois pas en cause la tendance de fond de ces dernières semaines.





Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 66.59 14.77% AXA 18.892 9.48% RENAULT 23.49 8.30% AIRBUS SE 68.36 7.32% STMICROELECTRONICS 24.38 7.21% SANOFI SA 88.49 -0.37% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.