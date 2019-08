Un rebond pour commencer la semaine Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/08/2019 | 08:17

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5307 PTS/ 5387 PTS





Ce lundi, la bourse était fermée au Japon et le peu d’opérateurs présents n’aura pas besoin d’analyser les statistiques macroéconomiques, le calendrier restant vierge. En préouverture, l’indice devrait rebondir de 0.68%.



Graphiquement, en données horaires, la forte amplitude des mouvements, signe de volatilité, oblige à éloigner les supports et résistances. C’est donc les 1ers points intermédiaires qu’il faudra surveiller à court terme. Il faudrait une sortie par le haut (5387 points) pour viser les 5450 points alors qu’une cassure par le bas (5307 points) ouvrirait la voie pour rejoindre la cible baissière des 5230 points, largement testée par le CAC40.

Les valeurs parisiennes ont reculé en fin de semaine de 1.11% toujours sous les craintes d’un échec dans les négociations sino-américaines. La majorité des titres se trouve affectée par ce mouvement de repli. Seules Essilor Luxottica classée comme valeur défensive (+0.9%), Publicis (0.3%), Sodexo (0.25%) et Vinci ( 0.1%) affichent du vert sur la dernière séance. A la baisse des prises de bénéfice ont marqué le parcours d’ArcelorMittal (-7%) et celui de CapGemini (-2.4%).Ce lundi, la bourse était fermée au Japon et le peu d’opérateurs présents n’aura pas besoin d’analyser les statistiques macroéconomiques, le calendrier restant vierge. En préouverture, l’indice devrait rebondir de 0.68%.Graphiquement, en données horaires, la forte amplitude des mouvements, signe de volatilité, oblige à éloigner les supports et résistances. C’est donc les 1ers points intermédiaires qu’il faudra surveiller à court terme. Il faudrait une sortie par le haut (5387 points) pour viser les 5450 points alors qu’une cassure par le bas (5307 points) ouvrirait la voie pour rejoindre la cible baissière des 5230 points, largement testée par le CAC40.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.