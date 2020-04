Un vent d'euphorie s'empare des marchés Envoyer par e-mail :

Malgré les très mauvaises statistiques dévoilées de part et d'autre de l'Atlantique, à l'image de la baisse de 4.8% du PIB américain au premier trimestre ou de la chute de 14.4% des commandes de bien durables américaines, les places financières accélèrent à la hausse ces dernières séances. Le marché reste porté par les espoirs d'un soutien inconditionnel des banques centrales dans un climat macroéconomique très dégradé et nourrissent par ailleurs l'espoir d'un traitement contre le Covid-19, suite à de nouveaux tests encourageants pour le Remdesivir.

La perspective d'une reprise progressive de l'activité économique, avec les prochaines mesures de déconfinement, permettent ainsi de raviver l'appétit pour le risque des opérateurs. Sur les 5 dernières jours, certaines valeurs de l'indice parisien effectuent des rattrapages conséquents. Renault s'adjuge plus de 23%, ArcelorMittal progresse de 22%, suivie de près par les valeurs financières. En données journalières, le rebond se confirme, le CAC40 venant de s'affranchir de la zone des 4600 points. Le premier objectif majeur est fixé vers 4740 points. Au-dessus de ce niveau, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en direction des 4925 points, borne basse d'un gap laissé ouvert début mars.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC PLC 9.27 16.46% AIRBUS SE 62 6.18% SAFRAN 91.86 5.22% SODEXO 77 3.13% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 58.29 2.33% BOUYGUES 29.25 -1.65% RENAULT 19.21 -1.99% BNP PARIBAS 30.03 -2.18% ARCELORMITTAL 10.465 -2.61% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.02 -3.76%