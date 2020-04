Un vent d’optimisme tend à soutenir les actifs risqués Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse long terme du 27/04/2020 | 06:45

Malgré la poursuite de la propagation du Covid-19 à travers le globe, les places financières font preuve d’optimisme ces dernières semaines et poursuivent leur mouvement de reprise. Les interventions massives des banques centrales sont de nature à rassurer, tout comme les plans de relance mis en place par les gouvernements. La perspective d’un redémarrage progressif de l’activité économique soutient la tendance alors que plusieurs pays envisagent de mettre prochainement un terme au confinement. Les gouvernements et les banques centrales ont multiplié les interventions et les mesures de soutien, en inondant notamment les marchés de liquidités afin de limiter les effets négatifs de la crise du Coronavirus. La plupart des banques centrales ont ainsi abaissé leurs taux directeurs proches de zéro et accru sensiblement leurs programmes de rachats d'actifs (plus de 700 milliards de dollars pour la Federal Reserve, 750 milliards d'euros pour la Banque Centrale Européenne…) tandis que les Etats ont mis en place de vastes plans de soutien à l'économie, à l'image de Washington (2000 milliards de dollars). L’accumulation des mesures annoncées a considérablement calmé la nervosité des intervenants. Les dernières données macroéconomiques sont néanmoins peu reluisantes et confirment l'impact économique marqué de l’épidémie. Ce sont désormais les Etats-Unis qui constituent la plus grande source d'inquiétude avec le plus important nombre de cas décelés. Les données sur l'emploi se sont nettement dégradées, à l’image des inscriptions hebdomadaires au chômage (ont été détruits le mois dernier et le taux de chômage remonte à 4.4% (3.5% précédemment). Les ventes au détail chutent de 8.7%, la production industrielle de et les indices manufacturiers (Philly Fed, Empire State) s’enfoncent dans le rouge. En zone euro, les indices PMI (Purchasing Managing Index) sont également décevants tandis que le taux de chômage baisse légèrement à 7.3%. Un redémarrage de l'activité pourrait néanmoins intervenir prochainement comme cela est observé en Chine, suite à l'arrêt des mesures de confinement. Les indicateurs d'activité ont d'ores et déjà repris une pente ascendante, avec des indices PMI manufacturier et des services à 52 et 52.3 (contre 35.7 et 29.6 le mois dernier), des données de bon augure, même si le PIB s’est momentanément contracté de 6.8%, avec des ventes au détail en chute libre de 15.8%. Les regards devraient rester focalisés sur l’évolution de la courbe des contaminations mais aussi sur les sociétés, à l’aube de la saison des résultats laquelle devrait être entachée par de nombreux avertissements et abaissements de perspectives. Pour le moment, à peine 10% des sociétés du Standard & Poor’s 500 (S&P500) ont publié. Les analystes anticipent un repli de l’ordre de 7.5% des bénéfices au 1er trimestre (T1). En Europe, les analystes s'attendent à une chute de 22% des bénéfices de l’indice Stoxx 600 au T1, la plus importante baisse depuis la crise financière de 2008. Graphiquement, à son plus haut annuel fin février, le CAC40 a brusquement amorcé un mouvement de correction, perdant plus de 40% en quelques semaines. Ce dernier a dans la foulée fortement rebondi, profitant des annonces des banques centrales et des gouvernements. Parmi ses composantes, certaines valeurs résistent. Hermès International gagne 3.7% et Sanofi s’effrite de 1%. A l’opposé, Renault cède 62% depuis le 1er janvier, Airbus décroche de 59%, tout comme Unibail. Les bancaires ne sont pas en reste, avec des pertes de 56% et 50% pour Société Générale et BNP Paribas (source Euronext). Techniquement, le CAC40 est revenu au contact de la zone de résistance charnière des 4600 points, niveau qui a stoppé les velléités acheteuses. Sur un horizon de temps plus court, il faudra suivre de près la sortie des 4350/4600 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir. Une sortie par le bas de cette zone constituerait une première indication baissière militant pour de nouveaux dégagements en direction des 4150/4000 points. La prudence s’impose sur les niveaux actuels et les prochaines publications de sociétés donneront le ton.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 16.752 4.69% BNP PARIBAS 27.53 4.68% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 14.068 4.07% TECHNIPFMC PLC 8.02 4.02% STMICROELECTRONICS 23.52 3.93% AIRBUS SE 51.48 -1.64% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.