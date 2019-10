Une certaine sérénité avant la BCE

Malgré des indices Flash PMI décevants en zone euro, le CAC40 garde un biais positif aujourd’hui, dans l’attente de la décision de la BCE sur les taux à 14h30 et de la dernière conférence de presse de Mario Draghi à 14h30.

Parmi les valeurs qui ont publié, ATOS s’envole de 8.7%, suivie par STM (+5.3%) et Hermès (+1.8%). Lanterne rouge, Technip décroche de 11% après l’annonce d'un repli de 84% sur un an de son résultat net au troisième trimestre. Dassault Systèmes cède également 4.4%.



Sur le plan macroéconomique, les indices Flash PMI manufacturier et services sont ressortis à respectivement 45.7 et 51.8 en zone euro (consensus 46.1 et 51.9). Pour l’Allemagne, ils sont également sous les attentes à 41.9 et 51.2.

En revanche, ces mêmes indices ont agréablement surpris en France, étant respectivement à 52.9 et 50.5 alors qu’ils étaient anticipés à 51.6 et 50.

Cet après-midi, les opérateurs attendent aux Etats-Unis, les commandes de biens durables (consensus -0.5%) et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, puis les indices Flash PMI à 15h45 et les ventes de logements neufs à 16h (consensus 710K).



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.52% à 5682 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.15%.

Graphiquement, le CAC40 sort par le haut de la zone de consolidation et pourrait désormais renouer avec ses récents records. Seule une rechute sous les 5658 points invaliderait cette anticipation.