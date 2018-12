Une fin d'année qui ressemble à la fin du monde Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 21/12/2018 | 11:33

Opinion : Négative sous les 4685 PTS

Objectif de cours : 4600 PTS



Plusieurs statistiques majeures viendront par ailleurs animer cette séance, avec notamment à 14h30, les commandes de biens durables, anticipées en hausse de 1.6% et la dernière estimation du PIB américain pour le T3 (consensus 3.5%). A 16h, seront dévoilés l’indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages, ainsi que l’indice de confiance du Michigan, attendu à 97.6.



A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.23% à 4634 points et les contrats futures américains sont proches de l’équilibre.



D’un point de vue technique, le CAC40 enchaine les séances baissières et conserve ainsi une dynamique négative en données horaires, sous les 4720 points voire sous les 4685 points en intraday. L’indice vient de combler un gap laissé ouvert en décembre 2016 vers 4640 points et prend le chemin des 4600 points, principal objectif baissier.

Nouvelle séance de baisse pour les places européennes qui restent lourdement impactées par la chute de Wall-Street, le ton jugé pas assez accommodant de la Fed, après sa nouvelle hausse de taux de 25 points de base et les risques de « shutdown » aux Etats-Unis dès ce soir.Plusieurs statistiques majeures viendront par ailleurs animer cette séance, avec notamment à 14h30, les commandes de biens durables, anticipées en hausse de 1.6% et la dernière estimation du PIB américain pour le T3 (consensus 3.5%). A 16h, seront dévoilés l’indice Core PCE, les dépenses et revenus des ménages, ainsi que l’indice de confiance du Michigan, attendu à 97.6.A la mi-séance, le CAC40 recule de 1.23% à 4634 points et les contrats futures américains sont proches de l’équilibre.D’un point de vue technique, le CAC40 enchaine les séances baissières et conserve ainsi une dynamique négative en données horaires, sous les 4720 points voire sous les 4685 points en intraday. L’indice vient de combler un gap laissé ouvert en décembre 2016 vers 4640 points et prend le chemin des 4600 points, principal objectif baissier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VALEO 24.61 4.86% STMICROELECTRONICS 11.97 2.48% PEUGEOT 18.435 1.65% BOUYGUES 30.7 1.02% VIVENDI 21.17 0.86% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 135.7 -1.34% SAFRAN 102.4 -1.63% CARREFOUR 14.605 -1.65% SCHNEIDER ELECTRIC SE 58.12 -1.66% SANOFI 74.87 -1.68% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.