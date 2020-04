Une fin de semaine sous le signe de l'optimisme Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4577 PTS

Objectif de cours : 4448 PTS

Malgré des premiers échanges dans le vert, l’indice français a fait preuve de fragilité hier, terminant sur un score négatif, mais pratiquement nul à -0.08%. L’aversion pour le risque augmente au fur et à mesure que les indicateurs économiques confirment le repli important de l’activité, notamment aux Etats-Unis, qui ont évidemment enregistré une nouvelle explosion du nombre d’inscriptions au chômage. L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a aussi lourdement chuté, à -56.6 contre un consensus de -30. Aujourd'hui, les regards se porteront sur la microéconomie et plus particulièrement sur le secteur du luxe puisque LVMH et L’Oréal ont publié hier, après clôture, leurs résultats du premier trimestre. LVMH a annoncé un recul de 17% de son activité en données comparables tandis que L’Oréal limite sa perte de chiffre d’affaires à -4.8%, toujours en données comparables. En termes d’indicateurs macroéconomiques, les investisseurs prendront connaissance à 11h00 de l’indice des prix à la consommation en Europe, seule statistique majeure pour la séance du jour avec l'indice des indicateurs avancés du Conference Board prévu à 16h00. Vers 8h00, les contrats à terme sur l'indice CAC 40 avancent à 4490 points, annonçant une ouverture en forte hausse de 3.20%. Graphiquement, en données horaires, le support des 4330 points a été préservé hier, limitant la pression baissière. L'ouverture en forte hausse du jour, devrait se réaliser au-dessus des différentes moyennes mobiles horaires à proximité de 4500 points. Les acheteurs retrouvent ainsi des forces mais les premières résistances notoires se situent à l'approche des 4600 points, qui bloquent jusqu'à présent toutes les tentatives acheteuses.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

