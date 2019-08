Une journée des sorcières teintée de vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5310 PTS





En cette journée des compensations, le CAC40 montre une certaine fermeté, pour venir à mi-séance se rapprocher de la résistance des 5310 points. Quelques déclarations apaisantes sur le conflit commercial ont aidé à ce rebond matinal. Au niveau des composantes, la relance des prix du pétrole permet à TechnipFMC (+2.6%) de prendre les commandes du palmarès parisien, suivi par CapGemini (+1.9%).Dans l’après-midi, les investisseurs suivront à 14h30 les permis de construire puis les mises en chantier et, à 16h, l’indice de confiance de l’Université du Michigan.Graphiquement, en données horaires, l’indice montre un réel dynamisme pour se rapprocher de la ligne des 5310 points. Il faudra s’extraire de la pression technique des moyennes mobiles 50 et 100 heures pour ne pas retomber en direction des 5230 points. Mais la volatilité actuelle ne donne aucune certitude en « intraday », les prix de clôture se montrant nettement plus judicieux.

