Une note de faiblesse à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6062 PTS/ 6109 PTS

Alors que les craintes concernant le coronavirus chinois semblaient se dissiper, les places financières ont poursuivi leur ascension, à l’image du CAC40 qui a inscrit hier un nouveau record annuel en clôture (+0.83% à 6104points). Les indices américains ont à nouveau gagné du terrain, inscrivant à l’unisson de nouveaux records, portés par les poids lourds et le rebond du pétrole. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.94% à 29551 points, le S&P500 a gagné 0.65% à 3379 points et le Nasdaq100 1%.



Ce matin, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir sur une note baissière, dans le sillage des places asiatiques, alors que le coronavirus a fait 242 morts supplémentaires (1355 au total), et 14840 nouveaux cas de contamination, des chiffres très loin de confirmer la décélération évoquée ces derniers jours. Graphiquement, pas de changement, le CAC40 suit une dynamique haussière au-dessus des 6062 points. Seul l'enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6032 points puis 6000 points.

