Une note de prudence à Paris

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4700 PTS/ 4800 PTS

Après quatre séances consécutives de forte hausse, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices ce vendredi, les opérateurs optant pour la prudence dans un contexte de tensions persistantes entre la Chine et les Etats-Unis.

L’indice parisien recule actuellement de 1.3% à 4709 points, mais sa performance hebdomadaire avoisine encore les 6%. Ce sont les valeurs automobiles qui figurent parmi les plus fortes baisses, à l’image de Renault (-5.6%) ou Peugeot (-3.5%). Airbus complète le « podium », avec un repli de 3.4%. A l’opposé, les valeurs défensives restent bien orientées. Orange grimpe de 1.7%, Carrefour de 1.6% et Atos de 1.5%. Concernant les statistiques, le PIB français recule de 5.3% au premier trimestre et l’indice CPI est stable et la consommation des ménages décroche de 20.2%. En Allemagne, les ventes au détail chutent de -5.3% (-12% attendu), les prix à l’importation baissent de 1.8% tandis qu’en zone euro, l’indice CPI est ressorti à +0.1%.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice Core PCE, des dépenses et revenus des ménages ainsi que de la balance commerciale. A 15h45 sera dévoilé l’indice PMI de Chicago, anticipé à 40.1 puis à 16h l’indice du Michigan (consensus 73.7). Le marché prêtera une attention toute particulière à la conférence de presse de D. Trump au sujet de la Chine et à l’intervention de Jerome Powell à 17h.

Outre-Atlantique, les contrats Futures présagent d’un repli initial de 0.2%. Graphiquement, le CAC40 amorce une consolidation après avoir tutoyé hier les 4800 points. En données horaires, l’indice revient tester la zone des 4700 points correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d’assister à une poursuite des dégagements en direction des 4650 points.

