Une note de prudence avant les négociations commerciales Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/10/2019 | 11:03

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5500 PTS

Rassurée par les données solides concernant l’emploi américain vendredi (avec un taux de chômage à 3.5%, son plus bas niveau en 50 ans), la bourse de Paris était parvenue à reprendre des couleurs et clôturer en hausse de 0.91% à 5488 points.

Cette dernière subit toutefois quelques dégagements aujourd’hui (-0.16% à 5479 points), à l’approche de la reprise des pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington, le 10 octobre.

Les opérateurs craignent, en outre, un champ de négociation très restreint, la Chine ayant averti qu’elle présenterait une offre n’incluant aucun engagement de réforme de la politique industrielle chinoise. Un accord global n’est donc pas d’actualité. Du côté des statistiques, la journée s’annonce calme en termes de publications. Les commandes industrielles allemandes ont reculé de 0.6% (consensus -0.4%) et seul le crédit à la consommation sera dévoilé aux Etats-Unis à 21h (consensus 14.B).

Jerome Powell interviendra néanmoins à 19h, devant le congrès annuel de la National Association for Business Economics. Techniquement, le CAC40 a amorcé une reprise technique après une incursion sous les 5400 points et revient tester une première zone de résistance située vers 5500 points. Le dépassement de ce niveau militerait pour une poursuite du rattrapage en direction des 5540 points, niveau sous lequel nous conservons pour le moment un biais vendeur.

En intraday, le seuil des 5450 points fera office de pivot. Une rechute sous ce niveau impliquerait un retour rapide vers les plus bas de la semaine dernière.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.