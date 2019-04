Une progression dénuée de volatilité Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5475 PTS/ 5515 PTS





En attendant, Le CAC40 progresse lentement à l’aide des valeurs bancaires, qui occupent à midi les premières places du classement. BNP Paribas avance de 2.73%, devant le Crédit Agricole (+1.97%) et la Société Générale (+1.25%). Le secteur bancaire sera aussi à mis à l’honneur outre-Atlantique, avec les publications de Citigroup et Goldman Sachs, qui dévoileront leurs résultats en début d’après-midi.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 se maintient au-dessus de la barre des 5500 points et approche notre première résistance située à 5515 points. Son débordement devrait susciter une nouvelle accélération, dans le sens de la tendance de fond, en direction des 5545 points. Seul un retour sous 5475 points invaliderait ce scénario haussier.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.