Une reprise technique se profile avec Wall-Street

Opinion : Positive au dessus de 4990 PTS

Objectif de cours : 5130 PTS





Portés par le rebond du pétrole et des technologiques ainsi que par les espoirs de l'apaisement des tensions commerciales alors que la Chine envisagerait de nouvelles concessions envers les Etats-Unis, les indices américains ont finalement repris des couleurs. Le Dow Jones a gagné 0.83% à 25289 points, le S&P500 s'est adjugé 1.06% à 2730 points et le Nasdaq100 1.78%.



Ce matin, le CAC40 devrait donc poursuivre son rattrapage, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, un mouvement de reprise technique semble se mettre en place sur la zone des 5000 points. Le débordement des 5060 points ces toutes prochaines heures ouvrirait la voie aux 5105/5130 points.







