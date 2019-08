Une séance pour rien Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5315 PTS





Outre-Altantique, les indices américains ont repris de la hauteur sur fond d'espoir d'accalmie sur le front du commerce. Le Dow Jones a gagné 1.21% à 26030 points, le S&P500 a engrangé 1.3% à 2882 points et le Nasdaq100 1.42%.



Le marché parisien devrait néanmoins ouvrir sur une note hésitante ce matin (+0.15%) alors que la PBOC a de nouveau réduit cette nuit le taux pivot du yuan tout juste sous les 7 USD, entretenant ainsi le conflit.



D'un point de vue graphique, pas de changement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 5315 points. Seul le dépassement de ce niveau militerait pour une reprise technique en direction des 5350/5400 points.

