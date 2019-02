Vers une troisième séance consécutive de hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5040 PTS/ 5083 PTS



Michelin s'est très nettement distinguée après la publication de ses résultats, le titre flambait de 13%.



Outre-Atlantique, les indices ont également terminé en nette hausse, alors que les risques d'un nouveau "shutdown" s'éloignent avec l'accord trouvé entre démocrates et républicains sur le refinancement du budget. Le Dow Jones a gagné 1.49% à 25426 points, le S&P500 s'est adjugé 1.29% à 2745 points et le Nasdaq100 1.53%.



Ce matin, le CAC40 devrait donc poursuivre sur sa lancée de la veille, comme le laissent envisager les contrats futures en hausse de 0.3%.



