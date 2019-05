Vifs dégagements en Europe Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5465 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



Le président américain a annoncé qu'il allait porter à 25% les taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises à compter de vendredi (contre 10% actuellement). De surcroît, un panier additionnel de 325 milliards de dollars se verrait frapper, sous peu, de tarifs douaniers correspondant à 25% de leur valeur. Ces annonces interviennent avant la reprise des négociations mercredi.



Avec toutes ses composantes dans le rouge, le CAC40 cède actuellement 2.18% à 5427 points et les contrats futures américains sont également en repli de 1.9%.

Du côté des statistiques, l'indice PMI services était légèrement meilleur que prévu en zone euro (52.8 contre 52.5 attendu). Aucune publication majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Graphiquement, la dynamique est baissière en données horaires sous les 5500 points voire sous les 5465 points en intraday, plus hauts du jour. La zone des 5400 points apparaît désormais comme l'ultime rempart avant une nouvelle accélération baissière en direction des 5375/5350 points.

