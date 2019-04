Volatilité quasi nulle avant le rapport mensuel sur l'emploi US Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5449 PTS/ 5475 PTS



Outre-Atlantique, les contrats futures sont en légère hausse de 0.1%.



Cet après-midi, le marché attend un taux de chômage à 3.8%, avec 172K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Le crédit à la consommation sera également publié à 21h.



Graphiquement, pas de changement, on continuera de suivre de près la sortie des 5449/5475 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone devrait permettre à l’indice de rallier rapidement les 5500 points. Dans le cas contraire, sous les 5449 points, on pourra s’attendre à l’amorce d’une consolidation avec les 5415 points comme premier objectif baissier.

