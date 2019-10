Warnings en tous genres Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5573 PTS

Entre les avertissements sur résultats lancés par plusieurs grosses capitalisations, les incertitudes sur le vote du parlement britannique pour le Brexit samedi et la déception causée par la baisse de la croissance chinoise (6% contre 6.2% précédemment), les raisons ne manquent pas pour justifier la baisse du CAC40 aujourd’hui.

Après avoir inscrit un nouveau record annuel hier à 5737 points, suite à l’accord trouvé entre Londres et Bruxelles, lequel doit encore être entériné par la Chambre des communes ce week-end, l’indice parisien s’inscrit actuellement en baisse de 0.27% à 5657 points.



Renault décroche de 12%, suivie par Danone (-7%) et Thales (-5%). Seule Vivendi et Publicis se distinguent, avec un gain de 1.6%. Graphiquement, le CAC40 montre quelques signes de fébrilité, repassant sous sa moyenne mobile à 50 heures. Un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les 5673 points. On limitera néanmoins les initiatives avant le week-end, avec le vote « crucial » sur le Brexit.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE 37.76 2.05% ARCELORMITTAL 13.241 1.42% VIVENDI 25.42 0.99% PERNOD RICARD 161 0.85% AIRBUS SE 120.4 0.47% KERING 469.65 -1.67% MICHELIN 102.45 -1.96% THALES 89.98 -5.44% DANONE 71.96 -8.42% RENAULT 48.56 -11.48% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.