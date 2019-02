Ça bloque à 5240 points Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5180 PTS/ 5240 PTS





Lors de cette nouvelle session, ces derniers pourront suivre le climat des affaires en zone Euro, puis dans l’après-midi, les commandes de biens durables (14h30) ainsi que les commandes industrielles et les stocks de pétrole aux Etats-Unis.

En préouverture, les premiers échanges annoncent quelques prises de bénéfice (-0,3%).



Techniquement en données horaires, les prix terminent leur parcours sous la résistance des 5240 points. La tendance garde le cap de la hausse à l’image des moyennes mobiles, toutes orientées positivement. Le débordement de la résistance pourrait emmener l’indice vers 5300 points. A contrario, il faudrait un repli brutal sous les 5180 points pour contrer la force du mouvement actuel.



