A suivre aujourd'hui

Renault a terminé mercredi parmi les plus fortes hausses du CAC 40, à la faveur d’un gain de 3,73% à 50,57 euros, suite à un regain de spéculations. Ainsi, les discussions entre le français et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) concernant un éventuel mariage n'auraient jamais cessé, selon le quotidien « Il Sole 24 Ore ». Ce projet, abandonné en juin dernier, devait donner naissance au troisième constructeur automobile mondial et permettre de générer d'importantes synergies. Selon le média italien, le prix à ce rapprochement serait la réduction de la part de Renault au capital de Nissan.Le comportement de la valeur sera donc à surveiller jeudi.