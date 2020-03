A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40 vendredi et sur la semaine. Il a perdu 48% en 5 séances dans le sillage des cours du pétrole. Le groupe parapétrolier sortira du CAC 40 le 23 mars et sera remplacé Worldline. L'or noir a connu cette semaine son plus important décrochage depuis la première guerre du Golfe, en 1991. Le fort recul des cours du pétrole la semaine dernière est lié à la décision de l'Arabie saoudite de vendre son pétrole en solde et d'augmenter de manière significative sa production dans un contexte économique déprimée par le coronavirus.