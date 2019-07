Airbus et LVMH, 50% de gains en 2019

Dans la catégorie des capitalisations à trois chiffres (en dollars), Airbus domine toujours le classement européen des plus fortes progressions de l'année 2019, avec un gain désormais supérieur à 50%. L'industriel de l'aéronautique devance un compatriote habitué des podiums : LVMH , dont le titre a progressé de 49% depuis le 1janvier. Les deux dossiers évoluent sur des pics historiques.A l'échelle française, Airbus est évidemment en tête du CAC40 mais seulement en 8position du SBF120, dominé par Altran (+105%) depuis l'OPA surprise de Capgemini . Belle remontée également de Soitec (+87%), qui a pu s'appuyer sur de solides résultats malgré un contexte compliqué pour le secteur. DBV Technologies (+75%) a nettement rebondi par rapport à des cours il est vrai déprimés. On note aussi les retours en grâce de la paire Vallourec CGG et de l'ancienne star des valeurs moyennes Ingenico . Le toujours prolifique dossier Sartorius Stedim Biotech est à nouveau proche de ses records historiques après 56% de hausse cette année.