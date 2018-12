Biotech Time : Noxxon, Genomic Vision et Next Biotech au programme

. L'ESMO 2018 aura lieu à Genève du 13 au 16 décembre à Palexpo. Noxxon y participera avec un poster présenté le 14 décembre, qui traitera des dernières données NOX-A12 associé à Keytruda. Un abstract est publié dès aujourd'hui sur le site de l'ESMO, contenant des données intermédiaires antérieures. En outre, l'investigateur principal de l’étude réalisera une présentation fondée sur le poster le 16 décembre en matinée.. C'est le patron de la filiale Genentech, William Anderson, qui va prendre les rênes de la division pharma de Roche . Daniel O'Day, actuel CEO, va rejoindre Gilead après 31 ans passés au sein du groupe bâlois. Anderson était arrivé chez Genentech en 2006 en provenance de Biogen.. Si le CAC40 pique du nez en 2018, ce n'est pas le cas de l'indice Next Biotech d'Euronext, qui gagne près de 25%, bien aidé par ses poids lourds Galapagos Argen-X ou Innate Pharma . Mais au global, l'indice compte beaucoup plus de baisses que de hausses.

. La société de diagnostic a présenté des résultats positifs lors du congrès Eurogin 2018, à Lisbonne, il y a une semaine. Une présentation orale qui tend à démontrer que le pourcentage de patientes évoluant vers un stade haut grade, après 6, 12 ou 18 moi de suivi est plus important dans la catégorie présentant un haut taux d’intégration du HPV dans le génome des cellules humaines, écrit Genomic Vision aura voix au chapitre lors de la " BMO 2018 Prescription for Success Conference " de New York, le 12 décembre prochain. Le management officiera à 17h00 heure locale.